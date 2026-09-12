وی گفت: برای رفع نقاط حادثه خیز، برنامه‌ریزی انجام شده و در مواردی که رفع مشکل به دلیل نیاز به پیمانکار، انجام مطالعات یا اجرای طرحهای عمرانی زمان‌بر باشد، اقدامات کوتاه‌مدت و تمهیدات موقت نیز پیش‌بینی شده است.

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سرپرست گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد ادامه داد: حوادث طبیعی، از جمله بارش و سیلاب، دارای دوره بازگشت هستند و نمی‌توان انتظار داشت یک شهر در برابر تمام دوره‌های بازگشت، به طور کامل ایمن باشد. اقدامات مدیریت شهری می‌تواند میزان خسارت ناشی از این رویداد‌های طبیعی را کاهش دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از سیل سال ۱۴۰۳ در مشهد عنوان کرد: پس از این سیل، مشاوران برای به‌روزرسانی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی به کار گرفته شدند که بخشی از این اقدامات انجام شده و بخشی نیز در حال اجراست.

شیدایی‌مهنه در خصوص مسئولیت دستگاه‌های مختلف در مدیریت مسیر‌های آب تصریح کرد: برخی از این موضوعات از نظر قانونی در حیطه وظایف دستگاه‌های دیگری مانند شرکت آب منطقه‌ای قرار دارد، اما شهرداری مشهد به دلیل حساسیتی که مدیریت شهری در این زمینه دارد، در بحث لایروبی، بازسازی و بهسازی مسیر‌ها نیز ورود کرده است .

وی افزود: لایروبی کانال‌ها و مسیل‌های انتقال آب به صورت مستمر در برنامه قرار دارد و با توجه به هشدار‌های صادرشده، همکاران حوزه خدمات شهری به صورت ویژه لایروبی مسیل‌ها، کانال‌ها و جوی‌ها را انجام داده‌اند و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

سرپرست گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد در خصوص احتمال آب‌گرفتگی منازل عنوان کرد: بخش قابل توجهی از نقاط آسیب‌پذیر، در بافت‌های حاشیه‌ای و فرسوده قرار دارند. برای این نقاط نیز اقدامات لازم در طرح‌های آتی و برنامه‌های در حال اجرا پیش‌بینی شده است. در نقاطی که شناسایی شده‌اند و احتمال آسیب‌پذیری بیشتری دارند، نیرو‌ها و تجهیزات لازم مستقر خواهند شد تا در صورت بروز مشکل، اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام شود.