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معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامهریزی برای اختصاص حدود ۴۰۰ همت منابع به واحدهای صنعتی متاثر از شرایط موجود خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید شجاعی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی و در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای وزارت صمت برای حمایت از واحدهای صنعتی، افزود: بهویژه در شهرکهای صنعتی، برخی واحدها به دلیل شرایط موجود با آسیب در زنجیرههای تامین و تولید مواجه شدهاند و برای حمایت از این واحدها در حال برنامهریزی هستیم.
وی اضافه کرد: براساس توافقی که میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی انجام شده، قرار است برای حدود ۴۰۰ همت منابع، سازوکاری تعریف شود تا امکان حمایت مالی از واحدهایی که زنجیرههای آنها تحت تاثیر شرایط موجود قرار گرفته است، فراهم شود.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و احتمال محدودیت در تامین گاز صنایع، گفت: از هماکنون برنامهریزی برای مدیریت انرژی در فصل زمستان در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان محدودیتها را به حداقل رساند.
شجاعی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه برق، افزود: پس از روز صنعت و معدن و با دستور رئیسجمهور، کارگروهی برای مدیریت شرایط انرژی تشکیل شد و همکاریهای مناسبی میان وزارت صمت و وزارت نیرو شکل گرفت.
وی ادامه داد: اگرچه همه تعهدات پیشبینیشده در این زمینه به طور کامل اجرا نشد، اما در شهرکهای صنعتی توانستیم در اکثر شهرکها محدودیت برق را به حداکثر یک روز برسانیم.
وی افزود: با این حال، در برخی زنجیرههای تولید آسیبهایی ایجاد شد و بهویژه در واحدهای تولید اسلب با چالشهای جدی مواجه شدیم، اما تلاش شد تا حد امکان از گسترش این آسیبها به سایر حلقههای زنجیره جلوگیری شود.
یک بسته ۴۰ بندی برای مدیریت شرایط انرژی در زمستان
شجاعی گفت: برای فصل سرما نیز کارگروهی ذیل شورای عالی انرژی به صورت مستمر در حال برگزاری جلسه است و یک بسته حدود ۴۰ بندی برای مدیریت شرایط انرژی در زمستان در حال تدوین و نهایی شدن است.
معاون وزیر صمت افزود: مرحله کارشناسی این بسته تقریبا به پایان رسیده و قرار بود جلسه شورای عالی انرژی در هفته جاری برگزار شود که به تعویق افتاد و امیدواریم در هفته آینده این جلسه برگزار شود.
وی تاکید کرد: هدف از تدوین این بسته آن است که با مدیریت دقیق منابع انرژی، فصل سرما با کمترین میزان محدودیت برای صنایع سپری شود و آسیب کمتری به روند تولید وارد شود.
شجاعی درباره احتمال افزایش ناشی از قیمت بنزین و سوخت و آثار آن بر بخش تولید، گفت: در حال حاضر گزارش رسمی از مبادی رسمی درباره تاثیر این موضوع بر بخش صنعت به دست ما نرسیده است.
وی افزود: با این حال، وزارت صمت در حال برنامهریزی و هماهنگی با مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی است تا در صورت ایجاد هرگونه مشکل در تامین سوخت، بتوان از سوختهای جایگزین یا روشهای جایگزین برای تامین انرژی واحدهای صنعتی استفاده کرد.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت ادامه داد: رویکرد اصلی وزارتخانه در این برنامهریزیها، جلوگیری از توقف تولید و کاهش آسیب به زنجیرههای صنعتی است و تلاش میکنیم با هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، محدودیتهای انرژی کمترین اثر را بر فعالیت واحدهای تولیدی داشته باشد.