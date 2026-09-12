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کمبود عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ شدیدتر خواهد شد

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: انتظار می‌رود عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ روزانه ۵ میلیون و هفتصد هزار بشکه معادل حدود ۶ درصد کاهش یابد. این در حالی است که پیش‌تر این آژانس کاهش حدود ۴ درصدی عرضه نفت را پیش‌بینی کرده بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۱۷:۳۴
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برچسب ها: عرضه نفت ، بستن تنگه هرمز ، آژانس بین المللی انرژی
 