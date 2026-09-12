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مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، کاشت بذر امید در دل جوانان این مرز و بوم و القای حس ارزشمندی به آنها را وظیفه همگانی و نیازمند تلاش شبانهروزی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶)، نشستی تخصصی با هدف افزایش آگاهی، ارتقای سواد سلامت و ترویج گفتوگوی همدلانه درباره افکار خودکشی و راههای پیشگیری از آن برگزار کرد.
این نشست تخصصی در راستای شعار روز جهانی پیشگیری از خودکشی در سال ۲۰۲۶ با عنوان «تغییر روایت درباره خودکشی» (Changing the Narrative on Suicide) برگزار شد؛ شعاری که بر ضرورت تغییر نگرشها، کاهش انگ اجتماعی و تقویت گفتوگوهای آگاهانه و حمایتی در زمینه پیشگیری از خودکشی تأکید دارد. این شعار ۳ سال است که برای این روز انتخاب شده و بیانگر آن است که روایت در مورد خودکشی موضوعی چالشانگیز در جهان و نیازمند تغییر نگرشها درباره پدیده خودکشی است.
در همین راستا، سومین وبینار آموزشی از مجموعه «سلسله وبینارهای بازآموزی و نوآموزی» با عنوان «پیشگیری از خودکشی و مداخله در بحران خودکشی در محیطهای دانشگاهی» به همت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان بهصورت حضوری ـ مجازی برگزار شد.
در این وبینار، بیش از ۴۰۰ نفر از کارشناسان مداخله در بحران مراکز مشاوره و مراکز بهداشت دانشگاههای سراسر کشور، به همراه تعدادی از رؤسای مراکز مشاوره و بهداشت، حضور داشتند و از مباحث تخصصی ارائهشده بهرهمند شدند.
در ابتدای این برنامه، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به اهمیت نقش مراکز مشاوره و مراکز بهداشت در حمایت از سلامت روانی اجتماعی دانشجویان، به تشریح وظایف و مسئولیتهای رؤسا و کارشناسان این مراکز، بهویژه در آستانه بازگشایی دانشگاهها در شرایط چالشانگیز فعلی پرداخت.
حمیدرضا حسنآبادی در ادامه بر ضرورت اجرای برنامههای پایش سلامت جسم و روان، انجام پیگیریهای مراقبتی، تعیین سطح خطر در افراد نیازمند حمایت و استفاده از ظرفیت همیاران سلامت برای شناسایی، حمایت و ارجاع بهموقع دانشجویان تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی بازگشت دانشجویان به دانشگاه، پس از تقریبا یک سال مجازی بودن آموزش و تجربه بحرانهای متعدد جنگی و اجتماعی در سال ۱۴۰۴ که هنوز هم ادامه دارد، نیازمند نگاه یکپارچه و همه جانبهنگر است. دانشگاه باید در نقش نظام ارتقاء دهنده سلامت روان ظاهر شود و بذر امید و نهال ارزشمند بودن را در دل جوانان دانشجو، این جمعیت فرهیخته، بکارد و پرورش دهد.
وی اشاره کرد: با تلاش و همکاری ارکان مختلف دانشگاه و به ویژه بخشهای مختلف نظام سلامت دانشگاه، میتوان بن بستها را کنار زد و راه برونرفت را پیدا کرد. بیتردید، در سایه چنین اقداماتی دانشجو و دانشگاه، چون دماوند استوار میماند.
سپس، بخش نخست کارگاه آموزشی با عنوان «مدلهای مفهومی و نظری در پیشگیری از خودکشی» توسط حمید پیروی، مشاور مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت در امور راهبردی و نایبرئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران ارائه شد. در این بخش، مهمترین رویکردها و چارچوبهای نظری مرتبط با پیشگیری از خودکشی و مداخلات مبتنی بر شواهد مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، شهربانو قهاری، مدیر گروه سلامت روان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با ارائه موضوع «آشنایی با برخی مداخلات مختصر در پیشگیری از خودکشی»، به تشریح مداخلات کوتاهمدت و کاربردی در مواجهه با افراد در معرض خطر خودکشی پرداخت و راهکارهایی برای افزایش اثربخشی مداخلات در محیطهای دانشگاهی ارائه کرد.
دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اینکه پیشگیری از خودکشی و مداخله در بحران خودکشی از مسئولیتهای مهم متخصصان حوزه سلامت روان و سلامت جسم است، اعلام کرد که برگزاری دورههای آموزشی، بازآموزی و تربیت نیروهای متخصص در حوزه پیشگیری از خودکشی با هدف شناسایی بهموقع افراد در معرض خطر، ارتقای مهارتهای مداخله در بحران و توسعه خدمات حمایتی، همچنان در دستور کار این دفتر قرار دارد.