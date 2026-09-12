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قدردانی فرمانده نیروی هوافضای سپاه از هدیه متفاوت یک زوج جوان

سردار سید مجید موسوی، به زوج جوانی که حلقهٔ ازدواجشان را به رزمندگان این نیرو هدیه کردند، در پاسخ نوشت : برای بنده و هم‌رزمانم در نیروی هوافضا جای بسی افتخار است که جان‌فدای ملت بزرگ و عزت‌مندی هستیم که همچون شما گرامیان را در دل خود جا داده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۱۷:۲۵
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برچسب ها: سپاه ، نیروی هوا فضای سپاه پاسداران ، فرمانده هوا فضای سپاه
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