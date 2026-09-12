شبکه‌های سه، کودک و امید، در دوازدهمین هفته تابستان، چندین فیلم سینمایی و انیمیشن پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و انیمیشن «نجات آقای وو»، «گودزیلا در برابر کونگ»، «شمشیر اژدها»، «پیکو»، «فردایی بهتر»، «عصر یخبندان ۴: شکافتن قاره ها»، «پنگوئن ببری: قهرمانان جنگل ۳»، «بامزی در جزیره ناشناخته»، «دور دنیا در ۸۰ روز»، «خرس قهرمان»، «آخرین نمایش فیلم»، «مخترع بازی»، «روبی توبی»، «هواپیما‌های کاغذی» و «پُلی»؛ از شنبه ۲۱ شهریور ماه تا چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه از شبکه‌های سه، کودک و امید پخش می‌شوند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «گودزیلا در برابر کونگ» به کارگردانی «آدام وینگارد»، یک شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی الکساندر اسکارسگارد، برایان تایری هنری، میلی بابی براون و ربکا هال خواهیم دید: کونگ در اقامتگاه مصنوعی خود روزگار یکنواختی دارد و البته از این اوضاع راضی نیست. کونگ غول پیکر رابطۀ خوبی با دختر خردسال ناشنوایی به نام جیا دارد که اصلیت مائوری داشته و پدر و مادرش را در یک طوفان از دست داده است و...

فیلم سینمایی «شمشیر اژدها» به کارگردانی «دنیل لی»، دوشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آدرین برودی، جان کوساک و جکی چان آمده است: در زمان امپراطوری هان امپراطور گروهی را مامور محافظت از جاده ابریشم و جلوگیری از جنگ بین قبایل در مسیر راه می‌کند.

در این بین هوآن که افسر مراقبت از جاده است با توطئه افسر مافوقش به شهری مرزی در غرب فرستاده می‌شود. او و یارانش به کار اجباری گمارده می‌شوند و در همین اثنا آنها با گروهی از سربازان فراری رمی مواجه می‌شوند که قصد دارند به شهر وارد شوند و...

فیلم سینمایی «پیکو» به کارگردانی «شوجیت شیرکار»، سه شنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آمیتا باچان، دپیکا پادوکونه و ایرفان خان خواهیم دید: پیکو نام دختری است که هنوز ازدواج نکرده و به تنهایی با پدر پیرش زندگی می‌کند.

پدر همواره از بیماری معده و دل درد رنج می‌برد و وابستگی شدیدی هم به دخترش دارد. به همین دلیل هر خواستگاری که می‌آید از دخترش و اخلاق او بد می‌گوید تا خواستگار‌ها را فراری دهد. پدر همیشه می‌گوید که ازدواج باید از سر عقل باشد و هدف داشته باشد. دختر از شرایطی که در آن گیر کرده راضی نیست، اما پدرش را دوست دارد و نمی‌خواهد او را تنها بگذارد.

فیلم سینمایی «فردایی بهتر» به کارگردانی «دینگ شینگ»، چهارشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی «کای ونگ»، «تیانیو ما» و «دارن وانگ» آمده است: «کای» و «چانگ» دو برادر صمیمی و خانواده دوست هستند. آن دو به شدت به پدرشان علاقمند‌اند و در تلاشند تا او را خوشحال و راضی نگه دارند. «چانگ» برادر کوچک‌تر و پلیس است و «کای» برادر بزرگ‌تر است که در یک باند قاچاق مشارکت دارد، اما برادر کوچک او کاملا از فعالیت‌های وی بی خبر است. به همین دلیل رابطه بین آن دو بسیار قوی و خوب است. «کای» به طور پنهانی با دوست صمیمی اش «مارک» که عقد برادری بین آن دو خوانده شده است معاملات زیز زمینی‌ای را انجام می‌دهند. تا اینکه پسر رئیس باند اعلام می‌کند که قصد دارد تا برای کسب درآمد بیشتر مواد مخدر را نیز قاچاق کند. «کای» و «مارک» که در فعالیت‌های خود پایبند به اصول خاصی هستند به شدت با این تصمیم پسر رئیس مخالفت می‌کنند و ...

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «پنگوئن ببری: قهرمانان جنگل ۳» به کارگردانی «لوران برو، یَنیک مولَن و بنوآ سامویل»، یک شنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

داستان این انیمیشن با یک تهدید عجیب شروع می‌شود: موجودی مرموز، جنگل را با ماده‌ای کف‌مانند و صورتی‌رنگ می‌پوشاند؛ ماده‌ای که به محض تماس با آب منفجر می‌شود. با نزدیک شدن فصل باران، جنگل کمتر از یک ماه فرصت دارد تا از نابودی نجات پیدا کند. موریس، پنگوئنِ مبارزی که خودش را یک ببر می‌داند، همراه گروه آس‌های جنگل مأمور پیدا کردن راه نجات می‌شود. تنها کسی که می‌تواند پادزهر بسازد، آلبرت، یک آرمادیلوی دانشمند و مخترع، است؛ اما او ناپدید شده است. موریس، جونیور، میگل، ژیلبر و باتریشیا به همراه دوستانشان راهی سفری بزرگ در سراسر جهان می‌شوند تا آلبرت را پیدا کنند. مسیرشان از قطب شمال، کوهستان‌ها و بیابان‌ها تا اقیانوس‌ها و شرق دور می‌گذرد و در تمام این مسیر، دو دستیار شرورِ عامل تهدید، یعنی یوری و سرگئی، مخفیانه تعقیبشان می‌کنند. اما ...

انیمیشن سینمایی «بامزی در جزیره ناشناخته» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، دوشنبه ۲۳ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: بامزی و اسکات تصمیم می‌گیرند به اسکالمن برای پیدا کردن دوست پژوهشگرش کمک کنند.

آنها برای رفتن به یک ماجراجویی هیجان انگیز به قطب شمال آماده می‌شوند. ولی مادر بامزی فراموش نمی‌کند که قبل از سفر، عسل نیرو بخش پسرش را آماده کند و به موقع به او برساند تا در مشکلات او را کمک کند از طرفی آنها نمی‌دانند که یک تعقیب کننده دارندو...

انیمیشن سینمایی «دور دنیا در ۸۰ روز» به کارگردانی «ساموئل تورنو»، سه شنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره یک میمون کوچک به نام پاسپارتو است که علاقه‌ی زیادی به ماجراجویی و کاوشگری دارد، اما مادرش مخالف کار‌های اوست. روزی به طور تصادفی با یک قورباغه به‌نام فیلیاس آشنا می‌شود. فیلیاس طی یک بحث لفظی قبول می‌کند زمین را در ۸۰ روز طی کند، اما به خاطر متهم‌شدن بابت سرقت از بانک، دست به فرار می‌زند و پاسپارتو نیز به او می‌پیوندد و ...

انیمیشن سینمایی «خرس قهرمان» به کارگردانی «کی ونگ»، چهارشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: خرس پدر به نام داشا با پسرش سی‌ها در جنگلی زندگی می‌کند. روز تولد داشا، شکارچیان سی‌ها را به دام می‌اندازند. شکارچیان برای شرکتی کار می‌کنند که حیوانات را به‌طور غیرقانونی شکار می‌نماید و نام رئیس آن شووانگ است و قبلاً همسر داشا به‌واسطه آنها از دره پایین افتاده و از بین رفته است. داشاهونگتو به داشا برای ورود به شرکت، آموزش‌های لازم را می‌دهد. داشا با لباس نگهبانان به همراه هونگتو وارد شرکت می‌شوند که.....

شبکه امید

فیلم سینمایی «آخرین نمایش فیلم» به کارگردانی «پان نالین»، شنبه ۲۱ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بهاوش شرمالی، ریچا مینا و باوین راباری آمده است: سامای عاشق سینماست. او قصد دارد در آینده کارگردان شود. چون عاشق تماشای فیلم است و پولی ندارد با آپاراتچی سینما به نام فضل قرار می‌گذارد در ازای بردن ناهار برای او، فیلم ببیند. با گذشت زمان و روی کار آمدن دستگاه‌های دیجیتال نمایش فیلم، فضل شغل خود را از دست می‌دهد و کارمند ایستگاه قطار می‌شود. سامای با نگاتیو فیلم‌ها دستبند و عینک درست می‌کند تا این که ...

فیلم سینمایی «مخترع بازی» به کارگردانی «جوان پابلو بوسکارینی»، یک شنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید روی آنتن می رود.

داستان فیلم با بازی دیوید مازوز، اد اسنر، جوزف فاینز و تام کاوانا؛ درباره پسربچه‌ای باهوش به نام ایوان دراگو می‌باشد که وارد دنیای خارق العاده و رقابتیِ بازی‌های اختراعی و فکری می‌شود و پس از مدتی درمی یابد، که باید جلوی فردی شرور و خبیث به نام مورودیِن را که قصد نابودیِ شهرش را دارد، بگیرد. اما ...

فیلم سینمایی «روبی توبی» به کارگردانی «ولفگانگ گراس»، دوشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید روانه آنتن پخش. می شود.

داستان این فیلم با بازی آرسنی بولتمان، سم رایلی، لکساندرا ماریا لارا، فریدریش موکه و یوردیس تریبل؛ درباره پسر بچه‌ای به نام توبی است که در مدرسه با سایر همکلاسی‌ها ارتباط خوبی ندارد و آن‌ها به رهبری جاستین او را دست انداخته و اذیت می‌کنند و از او دایم می‌خواهند که تکالیفشان را برایشان انجام دهد! توبی پسر بچه خوش‌فکر و خلاقی است که در درس ریاضی نمراتش عالی است. پدر و مادرش از اینکه او با کسی ارتباط ندارد خیلی ناراحت هستند و تمایل دارند که او با سایر همکلاسی‌ها دوست شده و اجتماعی بار بیاید. یه روزدر راه بازگشت از مدرسه و زمانی‌که در حال صحبت با یه خرگوش است، یک روبات فضایی به زمین برخورد می‌کند و ...

فیلم سینمایی «هواپیما‌های کاغذی» به کارگردانی «رابرت کانولی»، سه شنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید روی آنتن می رود.

این فیلم با بازی سم وارتینگتون، دیوید ونهام، اد آکسن بولد و دبورا میلمن؛ درباره دیلان پسربچه‌ای ۱۱ ساله است که متوجه می‌شود استعدادی در ساخت هواپیما‌های کاغذی دارد.

او آرزوی شرکت در مسابقات جهانی هواپیمای کاغذی در ژاپن را دارد. بعد از برنده شدن در مسابقه هواپیما‌های کاغذی در مدرسه اش تصمیم می‌گیرد با کمک پدرش برای شرکت در مسابقات جهانی هواپیمای کاغذی در توکیو آماده شود، اما ...

فیلم سینمایی «پُلی» به کارگردانی «نیکلاس وانیر»، چهارشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم با بازی فرانسوا کلوزه، ژولی گایه و پاتریک تیمسیت؛ داستان دختری نوجوان به نام سیسیل است که وقتی با مادرش وارد یک دهکده می‌شود؛ در یک سیرک شرکت می‌کند، اما با کنجکاوی متوجه می‌شود که صاحب سیرک با یک اسب بدرفتاری می‌کند از این جهت تصمیم می‌گیرد این بچه اسب را که به نام پُلی است با خود از دهکده خارج کند، اما صاحب سیرک آن‌ها را تعقیب می‌کند و بالاخره گیر می‌افتند. مادر سیسیل و پلیس به او کمک می‌کنند تا جان پُلی حفظ شود و صاحب سیرک به زندان می‌رود...