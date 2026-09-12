به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک مطالعه جدید نشان می‌دهد استفاده از شبکه‌های اجتماعی قبل از فعالیت بدنی، با ایجاد خستگی ذهنی، عملکرد جسمانی را تا ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. لارس یوهانسن، فیزیولوژیست ورزشی، این تأثیر را معادل مصرف چند نخ سیگار پیش از تمرین دانسته و بر اهمیت دوری از گوشی در ساعات پیش از فعالیت ورزشی تأکید می‌کند.



شاید تصور کنید چند دقیقه چرخیدن در اینستاگرام یا چک کردن پیام‌ها قبل از باشگاه، راهی برای گرم کردن ذهن است، اما نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که شما در واقع در حال «خالی کردن باک انرژی» خود هستید.

لارس یوهانسن، فیزیولوژیست برجسته دانمارکی، پس از چهار سال مطالعه دقیق، هشدار داده است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ساعات قبل از ورزش، نه تنها تمرکز شما را می‌گیرد، بلکه خستگی ذهنی شدیدی ایجاد می‌کند که مستقیماً روی عملکرد بدنی‌تان اثر منفی دارد.

در آزمایشی که این تیم تحقیقاتی انجام داد، نتایج تکان‌دهنده بود: ورزشکارانی که تنها ۳۰ دقیقه قبل از تستِ آمادگی جسمانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده بودند، در مقایسه با افرادی که تلویزیون تماشا کرده بودند، ۱۰ درصد افت عملکرد داشتند. برای درک عمق فاجعه، جالب است بدانید یوهانسن این کاهش ظرفیت بدنی را معادل کشیدن ۳ تا ۴ نخ سیگار پیش از یک فعالیت ورزشی مطلوب می‌داند!

فراتر از ورزش؛ تاثیر بر کیفیت زندگی

این اثرات تنها محدود به ورزشکاران حرفه‌ای نیست. هر فعالیتی که نیاز به تمرکز ذهنی بالا دارد، از مصاحبه‌های شغلی گرفته تا مطالعه و فعالیت‌های خلاقانه، تحت تأثیر منفی این «خستگی ذهنی دیجیتال» قرار می‌گیرند.

اگرچه حذف کامل شبکه‌های اجتماعی در دنیای امروز ممکن است غیرواقع‌بینانه باشد، اما راهکار ساده و موثر این است: «قانون طلایی» را رعایت کنید؛ حداقل دو ساعت قبل از مسابقه، تمرین یا هر فعالیت مهمی، گوشی را کنار بگذارید و ذهن خود را برای یک عملکرد عالی آماده کنید.