پخش زنده
امروز: -
«شی جینپینگ» رئیسجمهوری چین با اشاره به پیامدهای تنشهای غرب آسیا بر مردم این منطقه، تصریح کرد که پکن مایل به همکاریها با سایر اعضای این گروه برای ایفای نقش شایسته برای تحقق صلح و ثبات در منطقه و خلیج فارس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خبرگزاری شینهوا، شی جینپینگ امروز (شنبه) در نشست بریکس در دهلی نو، اظهار داشت که چین مایل به همکاریها با سایر اعضای این گروه برای ایفای نقش شایسته برای تحقق صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس است.
وی افزود: این جنگ خسارات و تلفات سنگینی به مردم سراسر منطقه وارد کرده و در خدمت منافع مشترک جامعه بینالمللی نیست.
این اظهارات در حالی مطرح شد که اقدامات جنگطلبانه آمریکا در آسیای غربی موجب شده تا بر نقل و انتقال انرژی و سایر کالاهای دیگر از مسیر دریایی این منطقه تاثیر بگذارد.
براساس همین، بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه با بهای قیمتها، اختلال در زنجیره تامین و خروج سرمایه، فشار قابلتوجهی بر اقتصاد کشورهای آسیا-اقیانوسیه وارد کرده است.
رئیسجمهوری چین همچنین به سیاستهای تک قطبی اشاره و از اعضای گروه بریکس خواست که تعرفههای خودسرانه و هرگونه حمایتگرایی تجاری مخالفت کنند.
وی در این نشست خواستار همکاریها در زمینه هوش مصنوعی شد و ابتکاری را برای پیشبرد صنعتی سازی جدید از طریق هوش مصنوعی پیشنهاد کرد.