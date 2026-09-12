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در جلسه شورای اقامه نماز استان فارس از ۳۴ دستگاه اجرایی برتر که در سال گذشته عملکرد موفقی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز داشتهاند، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در جلسه شورای اقامه نماز استان فارس، از ۳۴ دستگاه اجرایی برتر که در سال گذشته عملکرد موفقی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز داشتهاند، تجلیل شد.
این جلسه با حضور استاندار فارس، مدیران کل و دبیران منتخب دستگاههای اجرایی برگزار شد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان فارس در این نشست با بیان اینکه انتخاب دستگاههای برتر بر اساس ارزیابی عملکرد سال گذشته و توسط هیئت داوری انجام شده است، گفت: فعالیتهای فرهنگی و آموزشی این دستگاهها، مطابق با دستورالعملهای ابلاغی ستاد اقامه نماز کشور و تفاهمنامههای منعقد شده، مورد بررسی قرار گرفت.
ذوالانوار افزود: علاوه بر دستگاههای برتر، از دبیران اقامه نماز که مسئولیت پیگیری برنامههای این حوزه را در سازمانهای خود بر عهده داشتند نیز تقدیر شد.
در پایان این جلسه، بر اهمیت ویژه برپایی نماز در وقت فضیلت (اول وقت) در محیطهای اداری و نقش کلیدی مدیران در توسعه و ترویج این فرهنگ تأکید شد.