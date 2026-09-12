به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: پویش «مشهد مهربان» چند سالی است که با مشارکت نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول در حوزه آموزش و با کمک شورا‌های اجتماعی محلات مشهد برگزار می‌شود. شهرداری مشهد با توجه به ماموریت‌های اجتماعی خود و به این دلیل که عدم پیشگیری از بازماندگی از تحصیل، به افزایش شمار کودکان کار و خیابان منجر می‌شود، برگزاری این پویش را در دستور کار خود قرار داده است.

ابراهیمی شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را مهم‌ترین و اثربخش‌ترین ماموریت این پویش دانست و افزود: این شناسایی معمولاً تنها از سوی خانواده‌ها، همسایه‌ها، گروه‌های فعال و شورا‌های اجتماعی محلات امکان‌پذیر است. پس از شناسایی نیز ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه انجام می‌شود، اما مهم‌ترین گام، پایش و رصد مستمر این کودکان در طول سال تحصیلی است.

وی گفت: پویش «مشهد مهربان» از مهرماه تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد و وضعیت این کودکان به‌طور دائم پیگیری می‌شود.

معاون سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه پارسال ۳۴۰ دانش‌آموز تحت رصد قرار گرفتند، گفت: به دلیل رویداد‌های خاص سال گذشته، موفق به ادامه رصد تا پایان سال نشدیم، اما اکنون با همکاری دستگاه قضایی استان، مرکز شوق زندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، شهرداری و آموزش‌وپرورش، تلاش می‌شود دانش‌آموزان تا پایان سال رصد و از خانواده‌های آنان به‌صورت همه‌جانبه حمایت شود.

ابراهیمی با اشاره به راه‌اندازی درگاه اینترنتی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: مردم می‌توانند کودکان بازمانده از تحصیل را از طریق این درگاه به نشانی mehrabani.razaviemdad.ir معرفی کنند و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را ارائه دهند.