فرمانده انتظامی فارس از دستگیری دو متهم کلاهبرداری که با وعده سرمایه‌گذاری در حوزه سنگ‌های قیمتی، هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از شهروندان دریافت کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فارس از دستگیری دو متهم کلاهبرداری که با وعده سرمایه‌گذاری در حوزه سنگ‌های قیمتی، مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد ریال از شهروندان دریافت کرده بودند، خبر داد.

در پی دریافت دو شکایت از سوی شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با ترفند سرمایه‌گذاری در خرید و فروش سنگ‌های قیمتی، کارآگاهان پلیس آگاهی استان به‌طور ویژه این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سردار عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی فارس، در این خصوص اظهار داشت: این متهمان با تشکیل یک باند دو نفره و با معرفی خود به عنوان تاجر سنگ‌های قیمتی، مدعی شده بودند که در مزایده‌های معتبر یکی از کشورهای عربی شرکت دارند و از این طریق سودهای کلان ارزی کسب می‌کنند.

وی افزود: متهمان با جلب اعتماد شهروندان و ارائه وعده‌های غیرواقعی مبنی بر بازگشت سرمایه، مبلغ ۸۰۰ هزار دلار معادل هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از دو نفر دریافت کرده و سپس متواری شده بودند.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان و دستگیری آنان شدند، گفت: متهمان در مواجهه با مستندات پلیس، به جرم خود اعتراف کردند و برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارجاع داده شدند.

سردار ملکی از شهروندان خواست تا نسبت به پیشنهادات وسوسه‌انگیز با وعده سودهای غیرمتعارف در بازارهای خارجی یا طرح‌های سرمایه‌گذاری مشکوک هوشیار باشند و پیش از هرگونه پرداخت وجه، از صحت فعالیت اشخاص اطمینان حاصل کنن