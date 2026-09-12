به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛استاندار اصفهان در حاشیه جلسه شورای برنانه ریزی استان گفت: در یک ماه گذشته چهار جلسه شورای برنامه‌ریزی استان برگزار شده که نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه مدیریتی اصفهان برای پیگیری مستمر مسائل و پیشبرد برنامه‌های پیشرفت است.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: در این نشست‌ها موضوعات مختلف استان از جمله مسائل اقتصادی، عمرانی و زیرساختی با رویکرد حل مسئله بررسی شده و تلاش شده است تصمیمات شورا و کارگروه‌های زیر بنایی به اقدامات عملی و نتیجه‌بخش منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت بخش تعاون و یکی از محور‌های جلسه با این موضوع افزود: تعاونی‌ها می‌توانند نقش سازنده‌ای در ساخت‌وساز، و به‌کارگیری سرمایه‌های مردمی داشته باشند و باید از این ظرفیت در مسیر تحقق راهبرد‌های اقتصادی استان بیش از گذشته استفاده شود.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ، تأمین منابع و جبران خسارت‌های واردشده به واحد‌های اقتصادی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و گفت: راهکار‌های مؤثر برای تأمین منابع و تسریع در بازسازی باید با جدیت دنبال شود.