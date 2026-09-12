جلسه کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب استان بوشهر به ریاست احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و به میزبانی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این نشست ضمن تقدیر از تلاش‌های دستگاه‌های مختلف در برگزاری برنامه‌های هفته وحدت، هفته دولت و هفته وقف، با اشاره به شرایط کشور اظهار داشت: در شرایط فعلی، دشمن علاوه بر تلاش و شیطنت در تنش نظامی، جنگ روانی و شناختی را نیز به‌صورت مستمر در پیش گرفته تا ضمن ناامیدسازی و ایجاد تفرقه بین آحاد شهروندان با برجسته‌سازی کمبودها، اهداف خود را محقق سازد.

جهانیان با اشاره به موقعیت راهبردی جنوب کشور و تنگه هرمز افزود: اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این منطقه و توانمندی کشور در صیانت از این عرصه راهبردی، به جهانیان اثبات شده و این اقتدار حاصل تلاش و مجاهدت نیرو‌های نظامی، حمایت و همراهی دولت و حضور و پشتیبانی مردم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تشدید تحریم‌های اقتصادی گفت: اقدامات دشمن به عرصه نظامی و اقتصادی محدود نمی‌شود و در جبهه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای نیز فعال هستند و دشمن تلاش دارد، فشار‌های خارجی را به نارضایتی داخلی تبدیل کند.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی همه مسئولان، نخبگان و صاحبان تریبون باید هوشیار باشند؛ چراکه گاهی یک اظهارنظر یا اقدام یک فعال سیاسی و اجتماعی می‌تواند، آگاهانه یا ناآگاهانه، در مسیر ایجاد نارضایتی و شکاف اجتماعی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر همچنین بر ضرورت توجه ویژه به وحدت مذاهب تأکید کرد و یادآور شد: مدیران و فعالان فرهنگی و دینی با تغییر نگاه و برنامه‌ریزی مناسب، در پی اقناع، رفع ابهام و جذب افراد در دایره ایرانی و اسلامی باشند تا برنامه دشمن در این زمینه خنثی شود.

جهانیان در پایان گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت ارتباط با همه اقشار جامعه و کاهش زمینه‌های نارضایتی، از مهم‌ترین الزامات امنیت اجتماعی در شرایط کنونی است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر نقش فعال و مسئولانه‌ای ایفا کنند.