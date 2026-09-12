استاندار مازندران بر رفع موانع و تسهیل روند اجرای طرح‌های مرتبط با تأمین مسکن محرومان و مددجویان کمیته امداد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در دیدار مدیرکل کمیته امداد مازندران و جمعی از همکاران مجتمع اقتصادی کمیته امداد با استاندار مازندران؛ بر رفع موانع و تسهیل روند اجرای طرح‌های مرتبط با تأمین مسکن محرومان تأکید شد.

در این دیدار، موضوع تفاهم‌نامه مجتمع اقتصادی کمیته امداد با استانداری و روند اقدامات مرتبط با زمین واگذار شده به اداره راه و شهرسازی و شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار مازندران در این دیدار با تأکید بر اهمیت توجه به اقشار کم‌برخوردار، حمایت ویژه خود را از برنامه‌های مرتبط با ساخت مسکن محرومان اعلام کرد و بر ضرورت رفع موانع، تسریع امور و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف تأکید داشت.

معافی مدیرکل کمیته امداد مازندران هم در این نشست، ضمن تشریح ابعاد تفاهم‌نامه و ظرفیت‌های موجود، بر ضرورت هدایت منافع حاصل از این طرح به سمت حمایت از اقشار محروم و مددجویان کمیته امداد تأکید کرد.

بر اساس توافق صورت‌گرفته و با تاکید استاندار مازندران مقرر شد منافع حاصل از تغییر و تحولات و اقدامات انجام‌شده در زمین موضوع تفاهم‌نامه، در راستای حمایت از مددجویان کمیته امداد و تأمین مسکن محرومان هزینه شود.

در پایان بر تداوم همکاری میان مجتمع اقتصادی، استانداری و دستگاه‌های ذیربط و پیگیری روند اجرای تفاهم‌نامه با هدف بهره‌مندی هرچه بیشتر مددجویان کمیته امداد از منافع این طرح تأکید شد.