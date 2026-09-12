رئیس پلیس راه لرستان از مرگ راکب موتور سیکلت بر اثر برخورد با یک دستگاه خودروی سواری در جاده دورود به ازنا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس پلیس راه انتظامی استان لرستان گفت؛ برخورد یک فقره تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی سواری در محور دورود به ازنا، یک فوتی برجای گذاشت.

سرهنگ شهرام شادابی چگنی افزود:این حادثه که ساعت ۱۱ صبح امروز ۲۱ شهریور در جاده دورود به ازنا رخ داد بر اثر شدت حادثه، راکب موتورسیکلت جان خود را از دست داد.

وی بیان کرد: علت وقوع این حادثه، بی‌احتیاطی راکب موتورسیکلت بر اثر رعایت نکردن حق تقدم عبور نسبت به خودروی سواری ام‌وی‌ام اعلام شده است.

رئیس پلیس راه لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان و به‌ویژه موتورسواران خواست با رعایت حق تقدم، سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، از وقوع حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.