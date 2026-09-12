به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد ، سیده رقیه پناهی در نشست هم اندیشی و پایش برنامه پزشک خانواده در یاسوج گفت: ۳۳۳ هزار بویراحمدی زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی افزود: اجرای طرح پزشک خانواده گامی بنیادین برای تحقق عدالت سلامت است چرا که این برنامه دسترسی مناطق دورافتاده به خدمات استاندارد را دنبال می‌کند.

آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه در استان هم در این نشست از اجرای این طرح ابراز امیدواری کرد وگفت:، چون قرار است این طرح به مردم نقاط دور دست و کم برخودار خدمات بهداشتی و درمانی مناسب تری ارایه کند لازم است همه مسئولان از آن حمایت کنند.