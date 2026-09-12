شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکترا و پسادکترا) حمایت مالی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکترا و پسادکترا) با اولویت پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط، حمایت مالی می‌کند.

محور‌های الویت دار:

همه موضوعات مرتبط با حوزه صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی؛

راهکار‌های توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی؛

احصای مشکلات رشته صنعت‌های مختلف و ارائه راهکار‌های رفع آن؛

شناسایی بازار‌های صادراتی محصولات صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی؛

و سایر موضوعات مرتبط با صنایع کوچک.

میزان حمایت:

دانشجویان کارشناسی ارشد: ۳۰۰ میلیون ریال

دانشجویان دکترا: ۵۰۰ میلیون ریال

دانشجویان پسادکترا: ۶۰۰ میلیون ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

۰۸۶-۳۳۴۴۳۱۰۳،

۰۹۱۸۸۶۰۴۷۶۰

معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی