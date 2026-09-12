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شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی از پایان نامههای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکترا و پسادکترا) حمایت مالی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی از پایان نامههای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکترا و پسادکترا) با اولویت پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط، حمایت مالی میکند.
محورهای الویت دار:
همه موضوعات مرتبط با حوزه صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان مرکزی؛
راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی؛
احصای مشکلات رشته صنعتهای مختلف و ارائه راهکارهای رفع آن؛
شناسایی بازارهای صادراتی محصولات صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی؛
و سایر موضوعات مرتبط با صنایع کوچک.
میزان حمایت:
دانشجویان کارشناسی ارشد: ۳۰۰ میلیون ریال
دانشجویان دکترا: ۵۰۰ میلیون ریال
دانشجویان پسادکترا: ۶۰۰ میلیون ریال
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۸۶-۳۳۴۴۳۱۰۳،
۰۹۱۸۸۶۰۴۷۶۰
معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی