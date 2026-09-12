پخش زنده
امروز: -
پس از پایان نشست غیرعلنی سران کشورهای عضو بریکس، رئیسجمهور اسلامی ایران، همراه با سایر سران و مقامات عالیرتبه کشورهای شرکتکننده در این اجلاس، با حضور در محوطه مرکز همایشهای «بهارات مانداپام»، اقدام به غرس نهال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با هدف نمادینسازی تعهد مشترک کشورهای عضو بریکس به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و همکاریهای چندجانبه برگزار شد، رئیسجمهور کشورمان نیز به همراه دیگر رهبران، نهالی را در این محوطه غرس کرد.
گفتنی است، غرس نهال و عکس یادگاری سران، از برنامههای جانبی و نمادین اجلاس بریکس است که با حضور رهبران کشورهای عضو برگزار میشود و نمادی از دوستی، همبستگی و آیندهای سبز برای همکاریهای بینالمللی است.