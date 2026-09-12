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مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، از افزایش ۱۵ درصدی تحویل برق به صنایع انرژیبر کشور در هفته بیستوپنجم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، اردشیر مذکوری در جلسه هفتگی مدیریت اوج بار امروز (شنبه، ۲۱ شهریور) با تشریح آخرین وضعیت تأمین برق صنایع اظهار کرد: از ابتدای خردادماه تاکنون، میزان برق تحویلی به صنایع انرژیبر ۱۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و این روند در هفته بیستوپنجم ادامه داشته است.
وی افزود: در هفته بیستوپنجم سال ۱۴۰۵، از ۱۴ تا ۲۰ شهریورماه، متوسط انرژی تحویلی روزانه به صنایع انرژیبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده تداوم روند تأمین برق بخش صنعت در سال جاری است.
رشد تأمین برق صنایع فولادی و پتروشیمی
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به عملکرد صنایع مختلف انرژیبر گفت: از ابتدای خردادماه، میزان برق تحویلی به صنایع فولادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و در هفته بیستوپنجم متوسط برق تحویلی روزانه به این صنایع رشد ۱۶ درصدی داشته است.
مذکوری ادامه داد: در بخش پتروشیمی افزایش تأمین برق قابل توجه بوده است؛ بهگونهای که از ابتدای خردادماه تاکنون، میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی حدود ۶ برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است. همچنین در هفته بیستوپنجم، متوسط برق تحویلی روزانه به این صنایع ۴.۷ برابر مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.
تداوم تأمین برق صنایع همزمان با مدیریت مصرف
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان تأمین برق بخش صنعت و الزامات بهرهبرداری از شبکه اظهار کرد: افزایش تحویل برق به صنایع انرژیبر، رشد تأمین برق صنایع فولادی و افزایش قابل توجه برق تحویلی به صنایع پتروشیمی، در کنار اجرای برنامههای مدیریت مصرف، از محورهای مهم عملکرد شبکه برق در سال جاری است.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران بیان کرد: رویکرد صنعت برق در سال جاری، تأمین حداکثری برق مورد نیاز بخش صنعت در چارچوب ظرفیتها و الزامات شبکه و همزمان با اجرای برنامههای مدیریت مصرف بوده است و استمرار این روند نیازمند همکاری همه بخشها در مدیریت مصرف و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود شبکه است.