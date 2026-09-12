صدای رسانه با حمله دشمن خاموش نشد
ماموستا رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، از محل اصابت حمله به صداوسیمای مرکز کردستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، ماموستا رستمی در بازدید از سازمان صداوسیمای مرکز استان گفت: هدف دشمن از حمله به صداوسیما مختل کردن ارتباط رسانه با مردم بود.
وی نقش رسانه را در جنگ روایتها تعیینکننده دانست و بر اطلاعرسانی دقیق، تقویت امید و مقابله با عملیات
روانی دشمن تأکید کرد.
همچنین در پایان امام جمعه سنندج از تلاش شبانهروزی کارکنان صداوسیما قدردانی کرد و تداوم ارتباط رسانه با مردم را ضروری دانست.