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استاندار مازندران گفت: با دستور مستقیم رئیسجمهور، محدودیت اعتباری برای جبران خسارات سیل استان وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه با دستور مستقیم رئیسجمهور، محدودیت اعتباری برای جبران خسارات سیل استان وجود ندارد از صبر و بردباری مردم استان در پی حوادث جوی اخیر قدردانی کرد و گفت: متاسفانه طوفان و بارشهای شدید اخیر، خسارات مالی قابلتوجهی را به زیرساختهای استان وارد کرد که برآورد اولیه آن بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به آسیبدیدگی ۶۶ مدرسه در پی این حادثه، از عزم جدی مدیریت ارشد استان برای نوسازی و بهرهبرداری از این فضاهای آموزشی تا ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: تمام تلاش ما بر این است که با بسیج امکانات، این مدارس در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی شده و در اختیار دانشآموزان قرار گیرد تا خللی در روند آموزش ایجاد نشود.
استاندار مازندران به رایزنیهای صورتگرفته با نهاد ریاستجمهوری اشاره کرد و افزود: پیرو تماس تلفنی رئیسجمهور محترم در روزهای اخیر، آقای پزشکیان تاکید ویژهای بر عدم نگرانی در خصوص تامین منابع مالی داشتند و دستور دادند فرآیند تعمیرات و ساختوساز در مدارس و سایر بخشهای آسیبدیده دولتی بدون وقفه آغاز شود.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه شخصاً بر روند عملیات اجرایی و بازسازی مدارس نظارت میدانی خواهم داشت، گفت: وظیفه ماست که با مدیریت صحیح و پیگیری مستمر، شرایط را به وضعیت عادی بازگردانیم تا رضایتمندی شهروندان پس از این حادثه تامین شود.