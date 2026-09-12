به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان سروستان گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق با کسب خبری مبنی بر احتکار سوخت فاقدمجوز در باغی در اطراف شهرستان رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد افزود: در بازرسی از آن محل، ۱۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال کشف شد و یک نفر در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.