معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت هدایت پژوهش‌های دانشگاهی به سمت مسائل واقعی کشور تأکید کرد و گفت: ارتباط هدفمند میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بهره‌وری منابع پژوهشی و اثربخشی تصمیم‌ها را افزایش دهد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هادی کیادلیری با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، بر ضرورت تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تأکید کرد و گفت: حل بسیاری از چالش‌های کشور بیش از هر زمان دیگری به همسویی و هم‌افزایی این مجموعه‌ها نیاز دارد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی به‌طور مستقیم با مسائل و نیاز‌های واقعی جامعه مواجه‌اند و دانشگاه‌ها نیز از ظرفیت گسترده علمی، تخصصی و نیروی انسانی برخوردارند؛ اما زمانی می‌توان از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب استفاده کرد که ارتباطی هدفمند، مستمر و مؤثر میان آنها برقرار باشد.

کیادلیری حرکت موازی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و نبود ارتباط کافی میان اولویت‌های پژوهشی و نیاز‌های واقعی بخش اجرایی را یکی از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: در مواردی پژوهش‌هایی انجام می‌شود که اگرچه از ارزش علمی برخوردارند، اما ارتباط مستقیمی با مسائل فوری و اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی ندارند و از سوی دیگر، برخی تصمیم‌ها و برنامه‌های اجرایی نیز بدون بهره‌گیری کافی از یافته‌های علمی شکل می‌گیرند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: مسئله اصلی صرفاً افزایش تعداد پژوهش‌ها یا اعتبارات پژوهشی نیست، بلکه باید میان نیاز‌های واقعی دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها پیوند مؤثری ایجاد شود.

وی تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها را یکی از ابزار‌های مهم تحقق این هدف دانست و گفت: این طرح‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که نیاز واقعی دستگاه اجرایی از مرحله تعریف مسئله در نظر گرفته شود و ارتباط میان پژوهشگر و بهره‌بردار از نتایج پژوهش تا پایان فرآیند تحقیق حفظ شود.

کیادلیری حمایت هدفمند از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و به‌ویژه رساله‌های دکتری را از دیگر ظرفیت‌های مهم برای تقویت پیوند دولت و دانشگاه بیان کرد و افزود: دانشگاه‌ها هر ساله میزبان تعداد قابل توجهی پایان‌نامه و رساله هستند که در صورت هدایت صحیح موضوعات، می‌توانند بخشی از مسائل واقعی کشور را بررسی کنند.

وی ادامه داد: در شرایط محدودیت منابع مالی، نحوه تخصیص اعتبارات پژوهشی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و حمایت هدفمند از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی می‌تواند ظرفیت دانشجویان، استادان و پژوهشگران را در مسیر حل مسائل اولویت‌دار کشور فعال کند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست درباره حمایت‌های پژوهشی این سازمان در سال جاری گفت: حداکثر ۵۰ میلیون تومان برای حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان برای هر رساله دکتری در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: این حمایت زمانی می‌تواند بیشترین اثربخشی را داشته باشد که انتخاب موضوعات و طرح‌های پژوهشی بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های پژوهشی سازمان و مسائل واقعی حوزه محیط زیست انجام شود.

کیادلیری همچنین بر ضرورت هدایت مستقیم اعتبارات پژوهشی به سمت فرآیند واقعی تحقیق تأکید کرد و گفت: شایسته است سازوکاری طراحی شود که اعتبارات حمایتی تا حد امکان صرف هزینه‌های واقعی انجام پژوهش شود و سهم قابل توجهی از منابع در هزینه‌های بالاسری، کسورات و فرآیند‌های اداری مستهلک نشود.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده علمی کشور اظهار کرد: دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان ظرفیت قابل توجهی برای حل مسائل کشور دارند و دستگاه‌های اجرایی نیز با مجموعه‌ای از چالش‌های واقعی مواجه‌اند که بسیاری از آنها قابلیت تبدیل شدن به موضوعات علمی و پژوهشی را دارند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: ایجاد زبان مشترک، تعیین اولویت‌های مشترک و حرکت هماهنگ میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع پژوهشی و نقش‌آفرینی بیشتر علم در تصمیم‌سازی و حل مسائل کشور را فراهم کند.