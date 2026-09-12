حاج سید احمد ساداتی، پدر شهید والامقام سید بهرام ساداتی در سن ۹۲ سالگی در رودسر به دیدار حق شتافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رودسر گفت: حاج سید احمد ساداتی پدر شهید والامقام سید بهرام ساداتی، در سن ۹۲ سالگی، به دلیل کهولت، دار فانی را ودع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

وی افزود: پیکر پدر این شهید والامقام، در رودسر تشییع و در گلزار شهدای این شهر، در جوار مزار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

بسیجی شهید سید بهرام ساداتی، دوم آبان سال ۱۳۶۲ در سن ۱۷ سالگی و در جریان عملیات والفجر ۴ در منطقه مریوان به شهادت رسید.