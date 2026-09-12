به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: ماموران کلانتری ۱۱ بوستان هنگام گشت‌زنی در جاده به سه دستگاه نیسان حامل بار مشکوک شدند و برای بازرسی آنها را متوقف کردند.

سرهنگ احسان میرزایی افزود: ماموران در بازرسی انجام گرفته از این خودروها، ۳۲ راس گوسفند و ۱۶ تن شکر فاقدمجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرقان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال ارزیابی کردند گفت: رانندگان پس از دستگیری به مرجع قضایی معرفی شدند.