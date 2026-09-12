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سازمان بدر: دولت عراق در پذیرش روایت عربستان شتاب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد، سازمان بدر از موضع دولت عراق در قبال حمله به خط لوله نفتی عربستان انتقاد و اعلام کرد: بغداد پیش از پایان تحقیقات فنی و میدانی و بدون ارائه شواهد قطعی در پذیرش روایت عربستان و متهم کردن طرفهایی در داخل عراق شتابزده عمل کرده است.
حامد الموسوی سخنگوی فراکسیون بدر در مجلس عراق در اطلاعیهای با اشاره به احتمال نقشآفرینی طرفهای خارجی در این حادثه گفت: هدف از این اقدام میتواند ایجاد بحران و برهم زدن فضای سیاسی و امنیتی عراق در آستانه «روز حاکمیت» در ۳۰ سپتامبر و خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور باشد.
الموسوی همچنین از تکذیب هرگونه دست داشتن گروههای مقاومت عراق در این حمله استقبال کرد و خواستار مشارکت کمیسیون امنیت و دفاع مجلس در تحقیقات و اعلام نتایج آن به افکار عمومی شد.
وی از دولت عراق خواست تا پیش از مشخص شدن نتایج تحقیقات از هرگونه نتیجهگیری درباره عاملان این حمله خودداری کند.