معاون امنیتی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: تمامی گذرگاه‌های مرزی استان فعال است و طبق روال گذشته به خدمات دهی مشغول هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون امنیتی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: تمامی گذرگاه‌های مرزی استان فعال است و طبق روال گذشته به خدمات دهی مشغول هستند.

مهدی حداد افزود: تردد مسافری و ترانزیتی طبق برنامه در جریان است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: مرز‌های آذربایجان‌غربی بهترین گذرگاهی امن برای دسترسی به بازار‌های قفقاز، جهان عرب، اقلیم کردستان و اروپا است و یک دروازه تجارت جهانی محسوب می‌شود.

حداد خاطر نشان کرد: طبق آمار رسمی میزان تجارت از مرز‌های آذربایجان غربی در ۵ ماه نخست سال جاری به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.