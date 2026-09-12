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معاون امنیتی انتظامی آذربایجانغربی گفت: تمامی گذرگاههای مرزی استان فعال است و طبق روال گذشته به خدمات دهی مشغول هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون امنیتی انتظامی آذربایجانغربی گفت: تمامی گذرگاههای مرزی استان فعال است و طبق روال گذشته به خدمات دهی مشغول هستند.
مهدی حداد افزود: تردد مسافری و ترانزیتی طبق برنامه در جریان است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مرزهای آذربایجانغربی بهترین گذرگاهی امن برای دسترسی به بازارهای قفقاز، جهان عرب، اقلیم کردستان و اروپا است و یک دروازه تجارت جهانی محسوب میشود.
حداد خاطر نشان کرد: طبق آمار رسمی میزان تجارت از مرزهای آذربایجان غربی در ۵ ماه نخست سال جاری به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.