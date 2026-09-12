یادواره شهدای گرانقدر روستای برغان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و جمعی از اهالی این روستا در حسینیه اعظم برغان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،روستای برغان در هشت سال دفاع مقدس، ۲۵ شهید تقدیم انقلاب و میهن اسلامی کرده است که در میان آنان، خانواده قریشی با تقدیم چهار شهید، از خانواده‌های شاخص شهیدپرور این روستاست.

حسینیه اعظم برغان با قدمتی حدود ۶۰۰ سال، از بنا‌های تاریخی و مذهبی این روستاست که سالیان متمادی میزبان آیین‌های مذهبی و تعزیه‌خوانی بوده و تعزیه‌خوانان نام‌آشنای کشور در این مکان به روایت حماسه عاشورا پرداخته‌اند.

در این آیین، حجت‌الاسلام تویسرگانی، نماینده ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به رشادت رزمندگان اسلام در میدان‌های مختلف نبرد، بر ضرورت آمادگی همیشگی برای دفاع از کشور و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تجربه رزمندگان اسلام در جنگ‌های مختلف، از جمله جنگ چهل‌روزه، روحیه مقاومت و آمادگی نیرو‌های مسلح و مردم را عامل مهمی در مقابله با تهدید‌های دشمن دانست.

در پایان این مراسم، شعرخوانی در وصف شهدا و مداحی اهل‌بیت علیهم‌السلام برگزار شد و حاضران یاد و خاطره شهدای والامقام روستای برغان را گرامی داشتند.