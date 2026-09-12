ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی رامسر باید به طرح‌های عملیاتی و فرصت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری تبدیل شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در دیدار با شهردار رامسر، با اشاره به جایگاه رامسر در گردشگری مازندران گفت: رامسر به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، ساحلی، تاریخی، باغ‌های تاریخی و جاذبه‌های گردشگری، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان به شمار می‌رود و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه استفاده کرد.



حسین ایزدی، افزود: ظرفیت‌های گردشگری رامسر، به‌ویژه در حوزه سواحل و باغ‌های تاریخی، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است و لازم است با برنامه‌ریزی و استفاده از مشاوره تخصصی، این ظرفیت‌ها به طرح‌های عملیاتی و اثرگذار تبدیل شوند.

او ادامه داد: باید سازوکار اجرایی شدن فعالیت‌ها در این مناطق در اسرع وقت آغاز شود و با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به گردشگران فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری گفت: توسعه گردشگری رامسر نیازمند هم‌افزایی و مشارکت مجموعه‌های مرتبط است تا ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف، از جمله سواحل و باغ‌های تاریخی، به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

ایزدی افزود: هدف، ایجاد سازوکاری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری رامسر و حرکت به سمت اجرای طرح‌هایی است که ضمن ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، به رونق اقتصادی و افزایش رضایتمندی گردشگران منجر شود.