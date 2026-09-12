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مدیرکل دفتر فنی و اجرایی و نظارت شرکت عمران شهرهای جدید، توسعه همزمان زیرساخت، مسکن، خدمات و فعالیتهای اقتصادی را لازمه شکلگیری شهرهای پویا در بینالود و گلبهار دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بهزاد شاکرمی در سفر به شهرهای جدید بینالود و گلبهار، روند اجرای طرحهای عمرانی، زیرساختی و نهضت ملی مسکن را بررسی کرد.
وی در بازدید از بینالود، ظرفیتهای توسعهای و نیازهای زیرساختی این شهر را مورد ارزیابی قرار داد.
شاکرمی اجرای واحدهای ویلایی نهضت ملی مسکن در بینالود را اقدامی مؤثر در افزایش رفاه متقاضیان عنوان کرد.
وی همچنین اجرای آزادراه حرم تا حرم را عاملی مهم برای ارتقای ظرفیتهای اقتصادی و جمعیتی بینالود دانست.
مدیرکل دفتر فنی و اجرایی و نظارت شرکت عمران شهرهای جدید بر ساماندهی ورودی بینالود و تقویت هویت بصری این شهر تأکید کرد.
شاکرمی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری بینالود، خواستار فراهم شدن زمینه افزایش ماندگاری مسافران در این شهر شد.
وی توسعه فعالیتهای اقتصادی، خدماتی، گردشگری و اجتماعی را برای جلوگیری از شکلگیری شهرهای خوابگاهی ضروری دانست.
در ادامه، وضعیت طرحهای نهضت ملی مسکن و زیرساختهای شهری گلبهار نیز مورد بررسی قرار گرفت.
شاکرمی از طرح آسمان ۱۴ بازدید و روند انتخاب واحد متقاضیان واجد شرایط این طرح را از نزدیک بررسی کرد.
وی در جریان این بازدید با شماری از متقاضیان گفتوگو و مسائل مطرحشده را پیگیری کرد.
در اراضی فاز سه گلبهار نیز روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن باران یک، باران دو و نگین بررسی شد.
مسئولان شرکت عمران گلبهار گزارشی از آخرین وضعیت عملیات اجرایی این طرحها ارائه کردند.
مدیرکل دفتر فنی و اجرایی و نظارت شرکت عمران شهرهای جدید همچنین از اراضی اختصاصیافته به طرح جوانی جمعیت بازدید کرد.
وی در ادامه از مدارس شهید آیتالله رئیسی و شهید سردار حاجیزاده که در آستانه افتتاح قرار دارند، بازدید کرد.
شاکرمی بر تداوم نظارت و پیگیری برای تکمیل بهموقع طرحهای مسکن، آموزشی و زیرساختی در شهرهای جدید تأکید کرد.