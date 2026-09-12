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تیم کورنهول استان فارس در سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور با غلبه بر حریفان به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم کورنهول استان فارس در سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور با غلبه بر حریفان خود به مقام قهرمانی دست یافت.
تیم استان فارس در مسیر رسیدن به قهرمانی، با عملکردی مقتدرانه بر تیمهای کرمان، کرمانشاه، خوزستان و خراسان رضوی غلبه کرد و به دیدار پایانی راه یافت. در مسابقه فینال نیز، تیم فارس با ارائه یک بازی تاکتیکی موفق شد تیم خراسان جنوبی را شکست دهد و عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کند.
در این دوره از مسابقات، رضا ملکمکان و حسین یوسفی با مربیگری راشد صادقی، ترکیب تیم فارس را تشکیل دادند که با ارائه نمایشی موفق، نقش مؤثری در کسب این عنوان داشتند.
این رقابتها با حضور نمایندگان ۲۱ استان در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
بازی کورن هول (Cornhole)، یکی از سرگرمکنندهترین و محبوبترین بازیهای فضای باز است که با شور و هیجان فراوان، افراد با هر سن و شرایط جسمانی را به خود جذب میکند. این بازی ریشههایی در فرهنگ آمریکای شمالی دارد و به دلیل سادگی در یادگیری و امکان بازی گروهی، به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و طرفداران بیشماری پیدا کرده است.
هدف اصلی بازی کورن هول پرتاب کیسههای کوچک پر شده از ذرت یا مواد مشابه، به سمت یک تخته شیبدار است که حفرهای در بالای آن قرار دارد. بازیکنان یا تیمها به نوبت چهار کیسهی خود را پرتاب و سعی میکنند آنها را روی تخته یا داخل حفره بیندازند تا امتیاز کسب کنند.