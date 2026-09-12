شهردارمنطقه۱۳، در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی بودجه مصوب ۱۴۰۵ شهرداری تهران و با هدف ارتقای عدالت آموزشی و بهبود سرانه‌های فرهنگی و اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی با اداره آموزش و پرورش این منطقه را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید‌محمد‌رحیم مرتضوی در نشست هماهنگی ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۵ ضمن امضای تفاهم نامه مشترک با فرشته پورمند مدیر آموزش و پرورش منطقه۱۳ و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، با اشاره به اهمیت ایجاد محیطی ایمن، پاکیزه و بانشاط برای دانش‌آموزان گفت: مدیریت شهری باید با اجرای اقدامات عمرانی، خدماتی، ترافیکی و زیباسازی و ممنوعیت حفاری جدید در محدوده مدارس، زمینه آغاز آرام و مطلوب سال تحصیلی را برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها فراهم کند.

رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۳ تهران با اشاره به آسیب‌دیدگی بیش از ۳۰ مدرسه در حوادث اخیر، از حمایت شهرداری منطقه در بازسازی، بهسازی و زیباسازی مدارس قدردانی کرد و تداوم این همکاری ها را، زمینه‌ساز آماده‌سازی ۱۶۰ مدرسه برای آغاز سال تحصیلی جدید دانست.

در نشست هماهنگی ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۵ که با حضور سرهنگ پروانه سرکلانتر راهور شرق تهران، سرهنگ آخوندی رئیس پلیس راهور منطقه۱۳، معاونان آموزش و پرورش منطقه، نماینده شهرداران مدارس منطقه و جمعی از مدیران شهری این منطقه برگزار شد، هر یک از اعضا، برنامه ها و اقدامات مختلف خود را در آستانه استقبال از مهر تشریح کردند.