به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار پلیس شهرستان خرم‌آباد قرار گرفت.

سرهنگ هادی کیانفر افزود: مأموران انتظامی خرم‌آباد بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی ۴۲ متهم و محکوم تحت تعقیب قضایی و انتظامی را در اين شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد بیان کرد: متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان خرم‌آباد شدند.

سرهنگ کیانمهر با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی و امنیتی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیت‌های مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.