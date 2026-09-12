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فرمانده انتظامی خرمآباد از دستگیری ۴۲ متهم تحت تعقیب مراجع قضایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار پلیس شهرستان خرمآباد قرار گرفت.
سرهنگ هادی کیانفر افزود: مأموران انتظامی خرمآباد بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی ۴۲ متهم و محکوم تحت تعقیب قضایی و انتظامی را در اين شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد بیان کرد: متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان خرمآباد شدند.
سرهنگ کیانمهر با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای انتظامی و امنیتی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیتهای مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.