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همایش زوجهای جوان شاهد و ایثارگر پنج استان کشور در رامسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با حضور ۴۰ زوج جوان از ۵ استان کشور، همایش زوجهای جوان شاهد و ایثارگر با محوریت آموزشهای تحکیم خانواده طی ۳ روز در شهرستان رامسر استان مازندران برگزار گردید.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان در این همایش ضمن خیرمقدم به زوجهای جوان، اهمیت و ضرورت برگزاری این دورههای آموزشی را در تحکیم زندگی زوجین جوان برشمرد.
محمدرضا ییلاقی گفت: اماده همکاری با همه سازمانها و نهادها درخصوص آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج جوانان هستیم چرا که باور داریم اصل آموزش، تاثیرات شگرفی در کاهش آمار طلاق و آسیبهای اجتماعی دارد.