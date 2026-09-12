



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با حضور ۴۰ زوج جوان از ۵ استان کشور، همایش زوج‌های جوان شاهد و ایثارگر با محوریت آموزش‌های تحکیم خانواده طی ۳ روز در شهرستان رامسر استان مازندران برگزار گردید.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان در این همایش ضمن خیرمقدم به زوج‌های جوان، اهمیت و ضرورت برگزاری این دوره‌های آموزشی را در تحکیم زندگی زوجین جوان برشمرد.

محمدرضا ییلاقی گفت: اماده همکاری با همه سازمان‌ها و نهاد‌ها درخصوص آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج جوانان هستیم چرا که باور داریم اصل آموزش، تاثیرات شگرفی در کاهش آمار طلاق و آسیب‌های اجتماعی دارد.