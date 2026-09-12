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سخنگوی دولت با اشاره به دشواریهای شناسایی و مقابله با رمزارزهای غیرمجاز، از وزارت نیرو خواست با عزم جدی و به صورت سختگیرانه، این پدیده را که منجر به هدررفت انرژی میشود، برخورد کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، آخرین جلسه شورای سیاستگذاری پویش ۲۵ درجه امروز (شنبه، ۲۱شهریور) با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در وزارت نیرو برگزار شد.
در این نشست فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با تشکر از مردم برای پیوستن به پویش ۲۵ درجه گفت: امسال همه تلاش کردند که صنعت کمترین میزان خاموشی را داشته باشد.
وی افزود: ایجاد شرکتهای کارور، اصلاحات و پویشهایی که انجام شد کمک کرد تا به انرژی به منزله یک امر اجتماعی در کشور نگاه شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مردم خواهان عدالت هستند، گفت: با رمزارزهای غیرمجاز حتما برخورد شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۳۲۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور از دست رفته است، حتما در زمستان به منظور تامین پایدار سوخت در همه بخشهای کشور از جمله سوخت نیروگاهی و صنایع نیازمند همکاری همهجانبه همه بخشها هستیم.
وضعیت شبکه برق در حالت مطلوبی قرار دارد
در این جلسه همچنین عباس علیآبادی، وزیر نیرو ضمن قدردانی از مردم بابت همراهی با صنعت برق گفت: مردم در مدیریت شرایط تامین برق در تابستان امسال بسیار موثر بودند و از آنها صمیمیانه تشکر میکنیم.
وی تصریح کرد: در حوزه رمزارزهای غیرمجاز، بخش قابل توجهی از کشفیات حاصل گزارشهای مردمی است.
وزیر نیرو با بیان اینکه همراهی مردم به کاهش مصرف برق در کشور نسبت به سال قبل کمک کرد، گفت: اثر این کاهش ۶ میلیارد یورو در اقتصاد تاثیر مثبت داشته است.
علیآبادی ادامه داد: کیفیت برق در حال حاضر جز بهترین کیفیتها در سطح منطقه است.
وزیر نیرو گفت: اکنون به اندازه کافی در کشور نیروگاه وجود دارد و همه نیروگاه تعمیر شدند و وضعیت شبکه در حالت مطلوبی قرار دارد.