معصومه سادات شاکری، شاعر نیشابوری، رتبه نخست جشنواره‌ ملی شعر و داستان شهروندی «شهر مَن» دراصفهان را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: پنجمین جشنواره‌ی ملی شعر و داستان شهروندی «شهرمَن» باهمکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد.

محمد رضایی افزود: بر اساس رای هیئت داوران بخش شعر، استادان افشین علا، غلامرضا بکتاش و احمدرضا خان احمد، در این جشنواره از معصومه‌سادات شاکری برای شعر «دلم تنگ شده است» از نیشابور، با اهدای برگه‌ی سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی، برای به دست آوردن مقام اول، تقدیر شد.

وی تصریح کرد: شاعران نیشابوری که در مهد شعر و ادب پرورش یافته‌اند مقام‌های برتر شعر را با حضور در جشنواره‌های ادبی کشور از آن خود می‌کنند.