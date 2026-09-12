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معصومه سادات شاکری، شاعر نیشابوری، رتبه نخست جشنواره ملی شعر و داستان شهروندی «شهر مَن» دراصفهان را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: پنجمین جشنوارهی ملی شعر و داستان شهروندی «شهرمَن» باهمکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد.
محمد رضایی افزود: بر اساس رای هیئت داوران بخش شعر، استادان افشین علا، غلامرضا بکتاش و احمدرضا خان احمد، در این جشنواره از معصومهسادات شاکری برای شعر «دلم تنگ شده است» از نیشابور، با اهدای برگهی سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی، برای به دست آوردن مقام اول، تقدیر شد.
وی تصریح کرد: شاعران نیشابوری که در مهد شعر و ادب پرورش یافتهاند مقامهای برتر شعر را با حضور در جشنوارههای ادبی کشور از آن خود میکنند.