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رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به باور نادرست سالمتر دانستن کودک چاقتر، بر اهمیت تغذیه مناسب، تحرک روزانه و مدیریت زمان استفاده کودکان از وسایل الکترونیکی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مهرداد شریفی گفت: چاقی کودکان یکی از مهمترین مشکلات سلامت در جهان است و میتواند خطر ابتلا به بیماریهای مختلف در سنین بالاتر را افزایش دهد.
وی افزود: چاقی در کودکان خطر ابتلا به بیماریهایی از جمله دیابت، فشار خون بالا، کبد چرب، رفلاکس معده، پوکی استخوان، آپنه خواب، مشکلات مفصلی و اختلالات روانشناختی را افزایش میدهد.
شریفی ادامه داد: افزایش وزن و چاقی در کودکان میتواند موجب بلوغ زودرس شود که این عارضه نیز ممکن است کوتاهی قد و مشکلات روحی و روانی را به دنبال داشته باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر اینکه وزن کودک باید متناسب با قد، سن و جنس او باشد، گفت: خانوادهها برای ارزیابی وضعیت رشد و وزن فرزندان خود باید به مراکز بهداشتی درمانی، خانههای بهداشت و پایگاههای بهداشت مراجعه و توصیههای لازم را دریافت کنند.
وی بر اهمیت تغذیه مناسب کودکان تأکید کرد و گفت: کودکان به وعدههای غذایی منظم و میانوعدههای سالم نیاز دارند و باید از مواد غذایی متنوع و مغذی حاوی پروتئین از جمله لبنیات، گوشت و مغزها استفاده کنند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود: مصرف نوشیدنیهای بدون قند مانند شیر کمچرب، دوغ خانگی و آب سالم توصیه میشود و نوشابه و آبمیوههای صنعتی باید از برنامه غذایی کودکان حذف شوند.
شریفی همچنین با اشاره به کمتحرکی کودکان گفت: کودکان باید روزانه دستکم ۶۰ دقیقه به فعالیتهای بدنی و بازیهای فعال و سرگرمکننده بپردازند.
وی بر ضرورت مدیریت زمان استفاده کودکان از وسایل الکترونیکی نیز تأکید کرد و افزود: زمان استفاده از تلویزیون، تلفن همراه و رایانه باید به حداقل برسد.