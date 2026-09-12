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بازرسان اصناف با نزدیک شدن به فصل جدید تحصیلی بهطور مستمر بر بازار نوشتافزار در شیراز نظارت میکنند تا از رعایت قوانین و عدم وجود تخلفات در قیمتگذاری و فروش اطمینان حاصل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اصناف فارس گفت :با نزدیک شدن به فصل جدید تحصیلی، بازرسان اصناف بهطور مستمر بر بازار نوشتافزار در شیراز نظارت میکنند تا از رعایت قوانین و عدم وجود تخلفات در قیمتگذاری و فروش اطمینان حاصل شود.
جوانمردی با اشاره به افزایش فعالیت بازرسان همزمان با شروع فصل خرید نوشتافزار، اعلام کرد که بر این بازار بهصورت مداوم نظارت میشود.
رئیس اصناف فارس، با بیان اینکه در شهر شیراز چهار صد واحد صنفی در حوزه نوشتافزار فعالیت میکنند، افزود: بازرسان بهطور ویژه بر موارد زیر نظارت دارند:
قیمت کالاها؛
میزان سود مجاز؛
ارائه فاکتور معتبر؛
درج قیمت روی کالاها.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این بازار، از طریق شمارههای زیر با مراجع ذیصلاح تماس بگیرند:
ادارههای صمت: ۱۲۴
تعزیرات: ۱۳۵
اصناف: ۳۲۳۴۰۰۰۰