دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه از شناسایی و مهروموم یک واحد صنفی فعال در زمینه نگهداری و توزیع مشروبات دست‌ساز و همچنین مهروموم یک واحد اتاق فرار فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع زاده اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز و آسیب‌زا، با دستور قضایی و اقدام پلیس اطلاعات، یک واحد صنفی که در زمینه نگهداری و توزیع مشروبات دست‌ساز فعالیت داشت، شناسایی و مهروموم شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، عوامل مرتبط با این واحد نیز دستگیر و محموله‌ای از مشروبات دست‌ساز که در آستانه توزیع قرار داشت، کشف و توقیف شد.

دادستان ابرکوه همچنین از مهروموم یک واحد «اتاق فرار» به دلیل نداشتن مجوز‌های قانونی خبر داد و گفت: فعالیت واحد‌های صنفی و اماکن عمومی باید در چارچوب ضوابط و مجوز‌های قانونی انجام شود و در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز، موضوع در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی تصریح کرد: شناسایی و مسدود کردن بستر‌های ایجادکننده آسیب‌های اجتماعی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز، در کنار برخورد قانونی با متخلفان، به‌صورت مستمر در دستور کار دادستانی شهرستان ابرکوه قرار دارد.

دادستان ابرکوه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطان و دستگاه‌های متولی، ضمن رصد مستمر فعالیت‌های غیرمجاز، در چارچوب قانون نسبت به پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی و صیانت از امنیت و سلامت عمومی اقدام خواهد کرد.