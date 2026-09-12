

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، در نشست مدیران مدارس متوسطه استان با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، گفت: با بهره‌برداری و تکمیل بیش از ۳۴ مدرسه، ۱۹۶ کلاس درس به ظرفیت فضا‌های آموزشی استان افزوده شده و این مسیر با هدف فراهم‌کردن فرصت‌های عادلانه‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان ادامه خواهد یافت.

فریدون کلبادی‌نژاد با بیان اینکه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی استان در یکی از دشوارترین دوره‌ها متوقف نشد، افزود: استمرار آموزش مجازی، پشتیبانی عاطفی از دانش‌آموزان، برگزاری امتحانات نهایی، اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی، طرح‌های کارآفرینی و توانمندسازی‌های آموزشی، بخشی از تلاش مجموعه آموزش و پرورش مازندران در این مدت بوده است.

او ادامه داد: مدارس استان امسال باید به‌گونه‌ای آماده شوند که نشاط، امیدواری و انگیزه در چهره دانش‌آموزان موج بزند و سه اصل عدالت، کیفیت و هویت، محور برنامه‌های اجرایی آنها باشد.

کلبادی‌نژاد، مدیران مدارس را سازندگان جامعه مترقی آینده دانست و تأکید کرد: جدیت در انجام مسئولیت‌ها، صداقت با فرهنگیان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برقراری تعامل مؤثر میان دانش‌آموزان، معلمان، خانواده‌ها و مجموعه اداری، زمینه‌ساز موفقیت مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: مدیران همچنین باید با تفویض اختیار، تقسیم کار و احترام متقابل، مشارکت مستقیم و غیرمستقیم اولیا را جلب کنند.

کلبادی نژاد خواستار استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان، شورای مدرسه، شورای دانش‌آموزی و تشکل‌ها در اجرای پروژه مهر شد و افزود: با توانمندی و خلاقیت مدیران می‌توان سال تحصیلی متفاوتی رقم زد؛ سالی که در آن مدرسه محیطی بانشاط، امیدآفرین، تربیت‌محور و آماده برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان باشد.