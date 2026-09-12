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پنج سال از آغاز پروژه مسکن ملی فرنیا در سنندج میگذرد, پروژهای ۲۶۴ واحدی در محدوده سهنوزده بهاران که هنوز به پایان نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گفته متقاضیان پیشرفت این پروژه حدود ۵۵ درصد است, اگرچه عملیات ساخت متوقف نشده، اما کندی روند اجرا، زمان انتظار برای تحویل واحدها را طولانی کرده است.
در کنار طولانی شدن پروژه افزایش آوردهها هم به دغدغهای جدی برای متقاضیان تبدیل شده است.
متقاضیانی که میگویند: بیشتر تعهدات مالی خود را پرداخت کردهاند و حالا چشمانتظار پیشرفت متناسب پروژه هستند.
تسهیلات بانکی مطالبه دیگری است که متقاضیان بر پرداخت بهموقع آن تأکید دارند.
پنج سال انتظاربرای خانوادههایی که سهم خود را پرداختهاند و حالا آنها منتظرند زمان پایان این انتظار دقیق و شفاف اعلام شود.