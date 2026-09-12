با توافق شرکت عمران شهر‌های جدید و سازمان بهزیستی، بخشی از متقاضیان تحت پوشش این سازمان با دریافت کمک بلاعوض و تسهیلات یارانه‌ای، در اولویت تکمیل و تحویل واحد‌های مسکونی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشست مشترک مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان بهزیستی، راهکارهای تأمین مالی متقاضیان تحت پوشش این سازمان بررسی شد.

بر اساس توافق انجام‌شده، سازمان بهزیستی حداکثر تا پایان مهر، ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به حساب متقاضیان واجد شرایط واریز می‌کند.

این افراد همچنین از تسهیلات یارانه‌ای ۴۰۰ میلیون تومانی شرکت عمران شهرهای جدید و حمایت صندوق ملی مسکن بهره‌مند خواهند شد.

متقاضیان مشمول باید ظرف یک ماه سهم آورده خود را تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تکمیل کنند تا امکان تحویل واحدها فراهم شود.

در صورت تکمیل نشدن آورده، افراد واجد شرایط به طرح‌های با پیشرفت کمتر منتقل و متقاضیان دیگری جایگزین خواهند شد.

همچنین قرار است حمایت از متقاضیان بهزیستی در طرح‌های دارای پیشرفت ۷۰ تا ۹۰ درصد نیز در مرحله بعد دنبال شود.