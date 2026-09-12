مشاور وزیر بازرگانی عراق ضمن اعلام برنامه ریزی برای افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار، توسعه روابط تجاری با ایران را هدفی مشترک دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه روداو عربی، مشاور وزیر بازرگانی عراق گفت: برنامه‌ریزی می‌کنیم حجم مبادلات تجاری با ایران را به ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.

عراق و ایران در تلاش هستند حجم مبادلات تجاری میان دو کشور را به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهند. در همین رابطه، یک مشاور در وزارت بازرگانی عراق تأکید کرد: «توسعه روابط تجاری با ایران، هدفی مشترک است.»

محمد حنون در گفت‌و‌گو با شبکه رسانه‌ای رووداو گفت: «عراق از توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود با تمامی کشور‌های همسایه و منطقه استقبال می‌کند؛ به‌گونه‌ای که با منافع مشترک همخوانی داشته باشد و اهداف توسعه اقتصادی را محقق کند.»

حنون درباره افزایش حجم مبادلات تجاری میان عراق و ایران به ۲۰ میلیارد دلار تصریح کرد، «توسعه روابط تجاری میان دو کشور، هدفی مشترک است و این امر از طریق رفع موانع، تسهیل روند‌ها و فراهم کردن محیطی مناسب برای بخش خصوصی و بازرگانان محقق خواهد شد.»

مشاور وزارت بازرگانی عراق افزود: «سیاست تجاری عراق بر ایجاد توازن، متنوع کردن منابع واردات و حمایت از تولید داخلی استوار است. همچنین برای افزایش صادرات عراق و تقویت حضور محصولات ملی در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش می‌شود.»

در همین حال، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، اعلام کرد، دستیابی به حجم مبادلات تجاری ۲۰ میلیارد دلاری میان تهران و بغداد، «نیازمند رفع موانع داخلی و چالش‌های خارجی است» و اشاره کرد که «سطح کنونی مبادلات تجاری همچنان پایین‌تر از سطح مورد انتظار است.»

ایران یکی از شرکای تجاری اصلی عراق به شمار می‌رود و بخش عمده صادرات ایران به عراق در حوزه‌های گاز طبیعی، برق، مصالح ساختمانی و مواد غذایی متمرکز است.