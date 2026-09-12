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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از آمادهباش کامل نیروهای راهداری و تشدید نظارت بر محورهای مواصلاتی، پایانهها و شرکتهای حملونقل در روزهای پایانی سفرهای تابستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی روز شنبه در نشست تخصصی با معاونان و رؤسای ادارات ستادی حوزههای راهداری و حملونقل استان گفت: پایش شبانهروزی محورهای خوزستان، ارتقای ایمنی راهها و تشدید نظارت بر شرکتهای حملونقل و پایانههای بار و مسافر با اولویت صیانت از حقوق رانندگان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: گشتهای راهداری باید به صورت شبانهروزی و در تمامی ساعات در محورهای استان حضور و فعالیت مستمر داشته باشند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به برنامههای حوزه ایمنی راهها ادامه داد: ممیزی جامع محورهای مواصلاتی، اصلاح هندسی تقاطعها، بازسازی رفیوژهای میانی و ارتقای دید علائم در مسیرهای پرتردد از جمله اقدامات اولویتدار برای افزایش ایمنی تردد است.
خسروی ادامه داد: اجرای خطکشی، نصب تابلوها و تجهیزات ایمنی نیز در محورهای استان با جدیت دنبال میشود تا مسیرها از بازتاب و دید مناسب در ساعات شب برخوردار باشند.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی راهها برای تغییرات جوی گفت: پاکسازی دهانه پلها، احیای آبنماها و توزیع مستمر لولهها و قطعات بتنی برای رفع انسداد مسیرهای عبور آب از دیگر اقدامات در دستور کار است.
خسروی همچنین از اجرای طرحهای اصلاحی در نقاط پرحادثه خبر داد و افزود: اصلاح دوربرگردانها و استفاده از خاکریزهای استاندارد به جای نیوجرسیهای نامناسب، از جمله اقدامات مهندسی برای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی محورهای استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت بر عملکرد شرکتهای حملونقل و پایانههای بار و مسافر تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش تردد در روزهای پایانی سفرهای تابستانی، ساماندهی مناسبات میان شرکتهای حملونقل و رانندگان و نظارت بر نحوه ارائه خدمات اهمیت ویژهای دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان افزود: بازرسی از پایانهها و شرکتهای حملونقل به صورت مستمر و سرزده انجام میشود و حفظ حقوق رانندگان و جلوگیری از هرگونه برخورد نامناسب یا تضییع حقوق آنان در اولویت قرار دارد.
خسروی تصریح کرد: با شرکتهایی که در پرداخت مطالبات رانندگان کوتاهی کنند، از طریق کمیسیونهای مربوطه برخورد خواهد شد.
وی گفت: مستندسازی اقدامات ایمنی و گزارشدهی منظم فعالیتها با هدف ارتقای شاخصهای ایمنی راههای خوزستان و بهبود کیفیت خدمات به کاربران جادهای با جدیت دنبال میشود.