\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u062d\u062f\u06cc\u060c \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0686\u0631\u062e\u0647 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u0628\u0627\u0632\u067e\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0639\u0644\u062a \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0645\u0639\u062a\u0627\u062f\u0627\u0646 \u0645\u062a\u062c\u0627\u0647\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a.\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0