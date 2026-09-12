ایران به هیئت اجرایی انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی راه یافت
دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان با کسب اکثریت آرا، عضو هیئت اجرایی انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در مجمع عمومی انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی (ISSA) که امروز با حضور نمایندگان ۵۷ کشور عضو در شهر طائف عربستان سعودی برگزار شد، مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک با کسب اکثریت آرا، برای عضویت هیات اجرایی این انجمن برای دوره چهارساله پیش رو انتخاب شد.
این مجمع که هر چهار سال یکبار برگزار میشود، مسئول انتخاب هیات اجرایی جدید و تعیین نقشه راه انجمن برای دوره آتی است. حضور نماینده ایران در ترکیب این هیئت، پس از سالها، بار دیگر جایگاه کشورمان را در یکی از مهمترین نهادهای ورزشی جهان اسلام تثبیت میکند.
کمیته ملی المپیک از مدتها پیش، از طریق رایزنی و پیگیری مستمر با اعضای این انجمن، زمینه این موفقیت را فراهم کرده بود. این دستاورد در ادامه عملکرد درخشان کاروان ورزشی ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض (که کمتر از یک سال پیش برگزار شد و ایران در آن جایگاه قابلتوجهی در جدول مدالها کسب کرد) و همچنین حضور دبیرکل این انجمن و هیئت همراه در تهران، به دست آمده و میتواند نقش مؤثری در روند کاندیداتوری ایران برای میزبانی دورههای آتی این بازیها ایفا کند.
علینژاد در واکنش به این خبر گفت: «این عضویت، نتیجه تلاش جمعی خانواده ورزش کشور و بازتابی از جایگاه واقعی ایران در میان کشورهای اسلامی است. تلاش میکنیم از این جایگاه برای تقویت همکاریهای ورزشی با کشورهای اسلامی بهرهمند شویم.»