جانباز انقلاب، اسلام کاک درویشی پس از سال‌ها مجاهدت به دست عناصر ضد انقلاب شب گذشته در روستای کوپر پیرانشهر ترورشد و به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جانباز انقلاب، اسلام کاک درویشی پس از سال‌ها مجاهدت به دست عناصر ضد انقلاب در روستای کوپر پیرانشهر ترور و شهید شد.

سردار جلیل نقشی قره باغ فرمانده سپاه پیرانشهر با تایید این خبر افزود: شهید اسلام کاک درویشی از جانبازان سر افراز و بازنشسته سپاه بود که سال‌ها در مناطق کردستان و آذربایجان غربی مجاهدت نموده است، وی یکی از نیرو‌های مخلص و پای بند به ارزش‌های انقلاب و نظام بود که خود را کوچکترین سرباز مقام معظم رهبری می‌دانست.

جانباز شهید اسلام کاک درویشی شب گذشته (ساعت ۱۲ شب بیستم شهریور) در روستای کوپر، مقابل منزلش به دست عناصر ضد انقلاب ترورشد و به فیض شهادت نایل آمد.

این شهید بزرگوار پس از سال‌ها مجاهدت، در مزار شهدای پیرانشهر کنار سایر شهدای همرزمش به آرامش ابدی رسید.

روحش شاد راهش پر رهرو