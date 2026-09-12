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خبرهایی از تداوم یکهتازی والیبالیستهای جوان قزوین تا کاروان ۱۴ نفره دیار مینودری در آوردگاه بزرگ آسیایی را در بسته خبر ورزشی ۲۱ شهریور ماه بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در ادامه رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان کشور که به میزبانی شهر رودهن در حال برگزاری است، تیم والیبال جوانان استان قزوین با آمادگی کامل به مصاف حریفان خود رفته است.
نمایندگان قزوین در دومین دیدار خود در این مسابقات، عملکردی خیرهکننده داشتند و موفق شدند با نتیجه مقتدرانه ۳ بر صفر، حریف خود تیم زنجان را از پیش رو بردارند.
والیبالیستهای استان که در نخستین گام نیز موفق شده بودند با همین نتیجه (۳ بر صفر) تیم گیلان را شکست دهند، حالا با دو پیروزی قاطع، عزم خود را برای ایستادن بر سکوهای برتر این رقابتها جزم کردهاند.
«قزوین» در مسیر ناگویا؛ کاروان ۱۴ نفره دیار مینودری در آوردگاه بزرگ آسیایی
در آستانه برگزاری بزرگترین رویداد ورزشی قاره کهن، ورزش قزوین بار دیگر توانمندی و ظرفیت بالای خود را به رخ کشید و با ۱۴ نماینده در ترکیب کاروان ایران حضور خواهد داشت.
در بخش بازیهای آسیایی ناگویا، ستارههای ورزش استان در رشتههای مختلف برای کسب سکوهای قهرمانی رقابت میکنند؛ رضا علیپور، کاپیتان نامدار تیم ملی سنگنوردی سرعت، در کنار میرمصطفی جوادی (وزنهبرداری)، علیاصغر آسیابری (کاراته)، پوریا طاهرخانی (جوجیتسو)، زهرا خدابندهلو و زکیه ململی (کبدی) و یلدا حسنشوکتی (ترامپلین)، ترکیب ورزشکاران استان در این دوره را تشکیل میدهند.
در کنار این ورزشکاران، کادر فنی و داوری استان نیز حضوری چشمگیر دارند؛ محمدرضا خیرخواه در قامت سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری و اسماعیل عبادی به عنوان سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان، هدایت ملیپوشان را بر عهده دارند و آبان نصیری، داور بینالمللی فوتبال نیز قضاوت این رویداد بزرگ را تجربه خواهد کرد.
درخشش آتشنشان قزوینی در مسابقات مچاندازی قهرمانی کشور
مصطفی مالمیر در در دسته ۹۰ کیلوگرم رده بزرگسالان این رقابت ها، به مقام نایبقهرمانی رسید.
این رقابتها با هدف انتخاب اعضای تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی هند، در شهر ری برگزار شد.
قهرمانی قزوین در رقابتهای کاراته شوتوکان S.K.G
دومین دوره این رقابتها با حضور ۶۵۰ ورزشکار از هفت استان کشور، به میزبانی دانشگاه بینالمللی امام خمینی برگزار شد.
در پایان، تیم قزوین بر سکوی قهرمانی ایستاد، زنجان نایبقهرمان شد و تیمهای سمنان و گلستان بهطور مشترک مقام سوم را کسب کردند.
قهرمانی امیرعلی رحمانی در مسابقات آزاد کشوری تیراندازی با کمان
امیرعلی رحمانی، کماندار نونهال تاکستانی و نماینده استان قزوین در رشته کامپوند، با غلبه بر رقبای خود در مسابقات آزاد کشوری تیراندازی با کمان «یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب» در تهران، به مدال طلای این رقابتها دست یافت.
این مسابقات ۱۹ و ۲۰ شهریورماه برگزار شد و رحمانی با مربیگری سپیده شعبانی به عنوان قهرمانی رسید.