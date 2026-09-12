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رئیسجمهور در دیدار رئیس جمهور هند با تأکید بر ضرورت برنامهریزیهای راهبردی برای توسعه ارتباطات بین دو کشور گفت: باید از ظرفیتهای بین دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پزشکیان ظهر امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار خانم دروپدی مرمو رئیس جمهور هند گفت: در طی ماههای گذشته شاهد اقدامات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان بودیم، اما این مردم ایران بودند که با تمام توان مقاومت کردند و در برابر زورگوییهای آنها ایستادند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما همیشه حامی صلح و امنیت در منطقه بودهایم، تصریح کرد: ایران مورد حمله دشمن قرار گرفت و ما متجاوز نبودیم بلکه در برابر تجاوز دشمن ایستادیم.
رئیس جمهور هند نیز توسعه ارتباطات با ایران را مورد تأکید قرار داد و گفت: طبق برنامهریزیهای به عمل آمده به نخستوزیر هم تأکید کردم که تعمیق و گسترش روابط با ایران را دنبال کند.
خانم دروپدی مرمو گفت: شما پس از ۸ سال به هند سفر کردهاید و این سفر برای ما حائز اهمیت است.
رئیس جمهور هند همچنین برگزاری اجلاس بریکس در این کشور را فرصت مغتنمی برای تعمیق روابط بین کشورها دانست و گفت: برگزاری جلسات مشترک در حاشیه اجلاس بریکس میتواند به توسعه ارتباط کشورها بینجامد.