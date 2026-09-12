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سامانه جامع برنامه توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران، به عنوان یک سکوی عملیاتی برای پیوند صنایع کوچک با صنایع بزرگ، راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، طهمورث لاهوتی اشکوری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در مراسم رونمایی از سامانه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی گفت: این سامانه پیوند ساختار یافتهای بین بنگاههای کوچک و بزرگ ایجاد میکند تا صنایع بزرگ از ظرفیتهای صنایع کوچک بهره ببرند و از ظرفیتهای پراکنده در کشور برای تکمیل زنجیره ارزش استفاده شود.
وی گفت: اطلاعات بنگاههای تولیدی در این سامانه محرمانه باقی میماند، یک شبکهای از تولید و تجارت در این سامانه ایجاد خواهد شد که همه در یک زنجیره ارزش و زنجیره تامین قرار میگیرند.
لاهوتی اضافه کرد: راهبردهای اصلی وزارت صمت برای صنایع کوچک شامل، توسعه شهرکهای صنعتی منطبق با اسناد بالادستی، توسعه منطقهای مبتنی بر مزیتهای بومی و تحول دیجیتال در شهرکهای صنعتی است.
معاون وزیر صمت گفت: الگوی شهرکهای صنعتی نسل جدید، شامل مجموعهای از زیر ساختهای هوشمند و دیجیتال هستند که همه خدمات بر پایه فناوری ارائه میشود، با این کار پایش همه فعالیتها از طریق نرم افزارها میسر میشود، این کار در شهرکهای صنعتی آغاز شده است و شهرک صنعتی عباس آباد تهران بعنوان نخستین شهرک صنعتی در کشور هوشمند میشود.